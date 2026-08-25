SFL Corporation Aktie

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WKN DE: A2PU2X / ISIN: BMG7738W1064

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: SFL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SFL wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,138 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SFL noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SFL in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 179,7 Millionen USD im Vergleich zu 192,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,495 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 695,6 Millionen USD, gegenüber 733,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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