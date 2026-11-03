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WKN DE: A2PU2X / ISIN: BMG7738W1064

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: SFL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SFL wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,147 USD aus. Im letzten Jahr hatte SFL einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,95 Prozent auf 179,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SFL noch 178,2 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,520 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 725,1 Millionen USD, gegenüber 733,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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