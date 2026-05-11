SFL Corporation Aktie

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WKN DE: A2PU2X / ISIN: BMG7738W1064

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: SFL veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SFL lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SFL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SFL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 169,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 666,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 733,0 Millionen USD waren.

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