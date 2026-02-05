Ausblick: SG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SG wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 36,37 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 41,41 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 429,52 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 410,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 92,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.639,03 Milliarden JPY, gegenüber 1.479,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at