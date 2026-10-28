Ausblick: Shaanxi Coal Industry Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Coal Industry Company stellt am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,570 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 43,87 Milliarden CNY gegenüber 40,10 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,26 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,73 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 175,88 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 157,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at