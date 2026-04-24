Ausblick: Shaanxi Coal Industry Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shaanxi Coal Industry Company präsentiert am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,433 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shaanxi Coal Industry Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 36,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 37,41 Milliarden CNY gegenüber 58,72 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 CNY im Vergleich zu 2,31 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 157,99 Milliarden CNY, gegenüber 182,98 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at