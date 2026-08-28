Shaanxi Coal Industry Company Aktie
WKN DE: A12EBW / ISIN: CNE100001T64
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shaanxi Coal Industry Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shaanxi Coal Industry Company wird am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,550 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shaanxi Coal Industry Company 0,290 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 39,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,82 Milliarden CNY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 CNY, gegenüber 1,73 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 179,84 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 157,15 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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