Ausblick: Shaily Engineering Plastics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shaily Engineering Plastics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,52 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shaily Engineering Plastics noch 11,15 INR je Aktie eingenommen.

Shaily Engineering Plastics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 53,51 INR je Aktie, gegenüber 36,97 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,73 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 9,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at