Shaily Engineering Plastics Aktie
WKN DE: A40ATH / ISIN: INE151G01028
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Shaily Engineering Plastics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shaily Engineering Plastics wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 11,68 INR aus. Im letzten Jahr hatte Shaily Engineering Plastics einen Gewinn von 5,49 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Shaily Engineering Plastics 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,65 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shaily Engineering Plastics 1,98 Milliarden INR umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,81 INR, gegenüber 20,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 10,75 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 7,84 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
