Shaily Engineering Plastics Aktie

Shaily Engineering Plastics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ATH / ISIN: INE151G01028

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Shaily Engineering Plastics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shaily Engineering Plastics wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 11,68 INR aus. Im letzten Jahr hatte Shaily Engineering Plastics einen Gewinn von 5,49 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Shaily Engineering Plastics 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,65 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shaily Engineering Plastics 1,98 Milliarden INR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,81 INR, gegenüber 20,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 10,75 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 7,84 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Shaily Engineering Plastics Ltd Registered Shs

Analysen zu Shaily Engineering Plastics Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Shaily Engineering Plastics Ltd Registered Shs 2 163,20 -3,18% Shaily Engineering Plastics Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

