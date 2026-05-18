Ausblick: Shaily Engineering Plastics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shaily Engineering Plastics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shaily Engineering Plastics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,95 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,22 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,74 Prozent auf 2,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,29 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 20,29 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 10,19 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,84 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at