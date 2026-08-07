Shaily Engineering Plastics Aktie

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WKN DE: A40ATH / ISIN: INE151G01028

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07.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shaily Engineering Plastics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shaily Engineering Plastics präsentiert in der am 08.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11,00 INR je Aktie gegenüber 8,95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shaily Engineering Plastics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 2,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,78 INR im Vergleich zu 36,97 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 12,80 Milliarden INR, gegenüber 9,91 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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