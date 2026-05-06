Ausblick: Shake Shack informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shake Shack veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,123 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shake Shack 0,100 USD je Aktie vermeldete.

Shake Shack soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 372,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at