Ausblick: Shake Shack präsentiert Quartalsergebnisse

Shake Shack wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,305 USD. Das entspräche einer Verringerung von 25,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten ein Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 417,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 356,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at