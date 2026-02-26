Ausblick: Shake Shack verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shake Shack veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,344 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shake Shack in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 400,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 328,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD im Vergleich zu 0,240 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,25 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at