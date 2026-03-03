ShaMaran Petroleum Aktie
WKN DE: A0YC7D / ISIN: CA8193201024
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: ShaMaran Petroleum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ShaMaran Petroleum wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 43,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 48,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 138,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 149,9 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ShaMaran Petroleum Corp
|
07:01
|Ausblick: ShaMaran Petroleum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: ShaMaran Petroleum legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: ShaMaran Petroleum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: ShaMaran Petroleum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)