Ausblick: ShaMaran Petroleum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ShaMaran Petroleum wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 43,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 48,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 138,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 149,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at