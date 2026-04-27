Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shandong Dacheng Pesticide präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,099 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 38,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 25,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,55 Milliarden CNY gegenüber 1,23 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,661 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 6,59 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at