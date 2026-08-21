Shandong Dacheng Pesticide Aktie

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WKN: 581339 / ISIN: CNE000000JF6

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21.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shandong Dacheng Pesticide wird sich am 22.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,051 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shandong Dacheng Pesticide einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,67 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,679 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,83 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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