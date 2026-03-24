Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide präsentiert Quartalsergebnisse

Shandong Dacheng Pesticide wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,138 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 130,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Shandong Dacheng Pesticide 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Shandong Dacheng Pesticide 1,25 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,462 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,230 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,44 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,83 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at