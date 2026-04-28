Ausblick: Shandong Hualu Hengsheng Chemical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shandong Hualu Hengsheng Chemical präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,575 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Shandong Hualu Hengsheng Chemical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,34 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 CNY, gegenüber 1,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 35,90 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,85 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at