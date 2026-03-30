Ausblick: Shandong Hualu Hengsheng Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Hualu Hengsheng Chemical lädt am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,425 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Hualu Hengsheng Chemical 0,410 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 15,73 Prozent auf 10,47 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY, gegenüber 1,84 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 32,85 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 34,12 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at