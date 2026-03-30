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Shanghai Baosight Software Aktie

Shanghai Baosight Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581376 / ISIN: CNE000000C66

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Baosight Software präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Baosight Software öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,100 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Baosight Software ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Shanghai Baosight Software mit einem Umsatz von insgesamt 3,38 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent verringert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,569 CNY, gegenüber 0,800 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 10,92 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,60 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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