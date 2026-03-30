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Shanghai Baosight Software Aktie

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WKN: 893248 / ISIN: CNE000000GG0

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Baosight Software stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Baosight Software wird am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Shanghai Baosight Software für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,100 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,38 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 540,8 Millionen USD erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,569 CNY, gegenüber 0,110 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 10,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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