Shanghai Film Aktie
WKN DE: A2H79P / ISIN: CNE100002G92
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Film präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Film präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent verringert. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 175,0 Millionen CNY aus – das entspräche einem Minus von 29,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,5 Millionen CNY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,257 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,250 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 859,3 Millionen CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 916,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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