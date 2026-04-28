Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie

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WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,325 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 12,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 0,290 CNY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 9,84 Milliarden CNY gegenüber 9,42 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, gegenüber 1,27 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 43,61 Milliarden CNY im Vergleich zu 41,50 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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