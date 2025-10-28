Ausblick: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,300 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ebenfalls ein EPS von 0,300 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,16 Milliarden CNY gegenüber 10,45 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY im Vergleich zu 1,04 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 41,87 Milliarden CNY, gegenüber 40,92 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at