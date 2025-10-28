Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie

Shanghai Fosun Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,300 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ebenfalls ein EPS von 0,300 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,16 Milliarden CNY gegenüber 10,45 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 CNY im Vergleich zu 1,04 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 41,87 Milliarden CNY, gegenüber 40,92 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)mehr Nachrichten

Analysen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A) 28,91 1,05% Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen