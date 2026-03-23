Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie
WKN: 915317 / ISIN: CNE000000X38
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) lädt am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,290 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ebenfalls einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,81 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) einen Umsatz von 10,16 Milliarden CNY eingefahren.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 41,10 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 40,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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