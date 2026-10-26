Ausblick: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,350 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 0,310 CNY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,27 Milliarden CNY gegenüber 9,88 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,45 CNY, gegenüber 1,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 42,94 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,50 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at