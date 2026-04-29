Shanghai Friendess Electronics Technology a Aktie
WKN DE: A3CPTF / ISIN: CNE100003LY6
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Friendess Electronics Technology A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Friendess Electronics Technology A wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Shanghai Friendess Electronics Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 580,1 Millionen CNY gegenüber 489,3 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,86 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,75 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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