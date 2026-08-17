Shanghai Friendess Electronics Technology a Aktie

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WKN DE: A3CPTF / ISIN: CNE100003LY6

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Friendess Electronics Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Friendess Electronics Technology A wird am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,01 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,950 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 22,00 Prozent auf 741,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,76 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,71 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 2,17 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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