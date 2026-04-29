Ausblick: Shanghai International Port (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai International Port (Group) wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Shanghai International Port (Group) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,52 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai International Port (Group) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,02 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,588 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,580 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,65 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,50 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at