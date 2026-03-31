Shanghai International Port Aktie
WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai International Port (Group) präsentiert Quartalsergebnisse
Shanghai International Port (Group) stellt am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,109 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,10 Prozent auf 9,19 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,613 CNY je Aktie, gegenüber 0,640 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 38,81 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 38,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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