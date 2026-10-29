Shanghai International Port Aktie
WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai International Port (Group) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai International Port (Group) präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,153 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,70 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai International Port (Group) einen Umsatz von 10,38 Milliarden CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,636 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,580 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,23 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 39,50 Milliarden CNY waren.
Redaktion Finanzen.net
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