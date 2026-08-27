Shanghai International Port Aktie
WKN DE: A0M4CR / ISIN: CNE0000013N8
|
27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai International Port (Group) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai International Port (Group) lädt am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,151 CNY je Aktie gegenüber 0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,05 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,607 CNY, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 42,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,50 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai International Port (Group) Co Ltd
|
27.08.26
|Ausblick: Shanghai International Port (Group) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.26
|Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Shanghai International Port (Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Shanghai International Port (Group) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: Shanghai International Port (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai International Port (Group) Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Shanghai International Port (Group) Co Ltd
|5,18
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.