Shanghai Jahwa United Aktie
WKN: 632680 / ISIN: CNE0000017K5
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Jahwa United präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,047 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,41 Prozent auf 1,40 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 CNY aus. Im Vorjahr waren -1,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 6,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)