Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Jahwa United präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,047 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,41 Prozent auf 1,40 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 CNY aus. Im Vorjahr waren -1,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 6,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

