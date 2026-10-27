Shanghai Jahwa United Aktie
WKN: 632680 / ISIN: CNE0000017K5
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Jahwa United wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,019 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Jahwa United noch 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,627 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 7,00 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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