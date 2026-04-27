Ausblick: Shanghai Jahwa United veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jahwa United veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,343 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,70 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,553 CNY, gegenüber 0,400 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 7,06 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at