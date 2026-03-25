Ausblick: Shanghai Jahwa United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jahwa United wird am 26.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,025 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,35 Milliarden CNY gegenüber 1,20 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,546 CNY, gegenüber -1,240 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 6,36 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,65 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at