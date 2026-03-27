Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,091 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development ein EPS von -0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,88 Prozent auf 3,30 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,781 CNY im Vergleich zu 0,850 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 13,62 Milliarden CNY, gegenüber 14,02 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at