Shanghai Jin jiang International Hotel Development Aktie

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WKN: 893585 / ISIN: CNE000000HM6

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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,053 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 522,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 495,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,91 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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