Shanghai Jin jiang International Hotel Development Aktie
WKN: 893585 / ISIN: CNE000000HM6
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Jin jiang International Hotel Development gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,014 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai Jin jiang International Hotel Development nach den Prognosen von 2 Analysten 446,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 404,2 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,158 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,04 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,91 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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