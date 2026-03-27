Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird am 28.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,013 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Jin jiang International Hotel Development -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 473,9 Millionen USD gegenüber 455,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,111 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,95 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at