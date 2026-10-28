Shanghai Longcheer Technology a Aktie

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Longcheer Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Longcheer Technology A wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,373 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Longcheer Technology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 11,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,26 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,06 Milliarden CNY, gegenüber 42,09 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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