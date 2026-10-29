Ausblick: Shanghai M&G Stationery legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai M&G Stationery präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,420 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai M&G Stationery noch 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 3,93 Prozent auf 6,77 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,54 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,43 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 26,73 Milliarden CNY, gegenüber 25,00 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net