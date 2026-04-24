Shanghai Moons' Electric Aktie
WKN DE: A2N32C / ISIN: CNE100002RN8
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24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Moons Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Moons Electric gibt am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,100 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 31,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 764,9 Millionen CNY gegenüber 580,8 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,233 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,74 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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