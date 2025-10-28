Ausblick: Shanghai Moons Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Moons Electric wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Moons Electric in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 677,8 Millionen CNY im Vergleich zu 564,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,348 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,190 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,40 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at