Shanghai Moons' Electric Aktie

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WKN DE: A2N32C / ISIN: CNE100002RN8

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Moons Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Moons Electric wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,100 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Moons Electric 0,050 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 22,00 Prozent auf 888,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Moons Electric noch 728,5 Millionen CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,273 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,24 Milliarden CNY, gegenüber 2,75 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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