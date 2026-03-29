Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Pharmaceuticals A wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,163 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,78 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,62 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 CNY, gegenüber 1,23 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 286,62 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 274,76 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at