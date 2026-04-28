Shanghai Pharmaceuticals a Aktie

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WKN: 915691 / ISIN: CNE000000C82

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Pharmaceuticals A wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,353 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 CNY je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 66,86 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai Pharmaceuticals A einen Umsatz von 70,76 Milliarden CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,54 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 296,66 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 283,06 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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