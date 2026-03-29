Shanghai Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JAWQ / ISIN: CNE1000012B3
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Pharmaceuticals wird sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,163 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals 0,150 HKD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 66,78 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 70,97 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,53 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,33 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 286,12 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 297,90 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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