Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Pharmaceuticals wird sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,163 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Pharmaceuticals 0,150 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 66,78 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 70,97 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,53 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,33 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 286,12 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 297,90 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at