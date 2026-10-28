Shanghai Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A1JAWQ / ISIN: CNE1000012B3

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 CNY gegenüber 0,200 HKD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 75,76 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 80,29 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 CNY je Aktie, gegenüber 1,67 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 296,50 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 306,98 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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